Признанный непригодным к службе в армии Залужный выложил фото на беговой дорожке

Экс-главком ВСУ, ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный опубликовал фото на беговой дорожке. Кадр появился на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и также запрещенной).

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На селфи-снимке раскрасневшийся Залужный стоит в наушниках на беговой дорожке, а пост сопровождает подпись:

"Борьба продолжается".

С кем или чем - не уточнено.

Снимок был сделан в день рождения - 8 июля, когда Залужному исполнилось 52 года.

В марте прошлого года, после того как Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главнокомандующего ВСУ, стало известно, что по итогам медицинской комиссии военный был признан непригодным к службе в армии.