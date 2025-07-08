Урсула фон дер Ляйен сделала неожиданное заявление о конфликте на Украине

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китайскую Народную Республику (КНР) в помощи Российской Федерации в конфликте на Украине, пишет Stern.

Это заявление она сделала незадолго до готовящегося саммита между Европейским союзом и Китаем.

"Китай де-факто поддерживает военную экономику России", — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению главы ЕК, отношение китайской стороны к конфликту станет решающим фактором в будущих отношениях между Брюсселем и Пекином.

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На прошлой неделе СМИ писали о том, что конфликт на Украине остается одним из главных источников разногласий между Китаем и Европейским союзом, который критикует китайскую сторону за якобы поставляемые Российской Федерации товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя в качестве миротворца, считающего и Россию, и Украину партнерами.