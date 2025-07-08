Названы ответные меры, которые помогут России «усмирить» Азербайджан

Эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров назвал ответные меры, с помощью которых Россия может «усмирить» Азербайджан. Об этом сообщает «Царьград».

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По его мнению, ситуация в Баку стала показательной: азербайджанские власти решили взять журналистов в заложники, чтобы обменять их на членов ОПГ из Екатеринбурга. Для ответа Александров в первую очередь призвал денонсировать соглашение о сотрудничестве, которое сто раз нарушалось Азербайджаном.

«В ответ на заведение в Баку уголовных дел против наших правоохранителей, осуществлявших задержание азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге, завести уголовные дела в России на тех, кто это сделал, и потребовать их выдачи», — продолжил он.

Также Александров предложил задержать наиболее известных членов азербайджанской диаспоры, обвинив их в работе на разведку Азербайджана. По мнению эксперта, это соответствуют действительности «на 90%».

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Напомним, что накануне в конце июня в Екатеринбурге силовики задержали членов преступной группировки, в составе которой были граждане Азербайджана, также имевшие гражданство РФ. Рейд правоохранителей вызвал недовольство в Баку. После этого местные силовики задержали российских журналистов из агентства «Sputnik Азербайджан» и еще нескольких россиян — преимущественно, специалистов из IT-отрасли.