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«У тандема Стармер-Макрон возникла проблема в лице Трампа»

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрона проделали большую работу, налаживая отношения между двумя странами, но на их пути встал американский президент Дональд Трамп, пишет Politico. Поездка Макрона в Британию на этой неделе - первый государственный визит французского президента в страну после Николя Саркози в 2008 году - важное свидетельство дружбы Лондона и Парижа после многих лет разногласий. Ситуация изменилась, когда Стармер взял бразды правления в свои руки. Британский премьер стремится ослабить давнюю напряженность в отношениях с Францией, а также с ЕС в целом.

Встреча Макрона и Стармера сулит многое: более тесное сотрудничество в сфере обороны, новое соглашение о регулировании миграционных потоков через Ла-Манш и прогресс в ядерном сотрудничестве. Однако за пределами похлопываний по спине в дружбе Макрона и Стармера начали появляться едва заметные трещины. Лондон и Париж до сих пор тесно координировали свои действия, чтобы удержать Трампа в украинском урегулировании. Но переговоры застопорились и теперь британские и французские чиновники высказывают некоторое раздражение в отношении друг друга. Бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан рассказал Politico, что между Парижем и Лондоном есть «разногласия по поводу того, как иметь дело с Трампом». Стармер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Белым домом. Макрон продемонстрировал большую готовность подорвать позиции Трампа, посетив Гренландию в знак солидарности после американских претензий на остров. Считается, что Макрон недоволен соглашением Стармера и Трампа о смягчении пошлин США на британские товары: на Францию по-прежнему распространяются высокие тарифы.

«Киев и его спонсоры неспособны принять поражение»

Глава США Дональд Трамп не добился прогресса в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что ему нечего предложить российскому лидеру, заявил Патрик Лоуренс в своей статье для Consortium News. Посты в соцсетях с требованиями прекращения огня, изобилующие заглавными буквами и восклицательными знаками, не работают и не означают ничего, кроме несерьёзности Трампа - читай, Запада, подчеркнул автор статьи.

По мнению Лоуренса, основная проблема заключается в том, что «Киев и его спонсоры неспособны принять поражение». По словам автора статьи, еще больше года назад он пришел к выводу, что Украина и западные державы проиграли. Лоуренс выразил уверенность, что Москва будет придерживаться своих нынешних требований: новая архитектура безопасности в Европе; отказ от членства в НАТО и нейтральный статус для демилитаризованной Украины; а также признание новых российских регионов.

«Украинские войска еле держат оборону на востоке»

The New York Times пишет, что Киев пытается удержать город Константиновка в Краматорском районе ДНР. Газета назвала этот город одним из последних опорных пунктов Украины и подчеркнула, что городские центры жизненно важны для армейской логистики ВСУ. Константиновка представляет собой южные вороты цепи городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины в ДНР.

Если ВСУ потеряют Константиновку, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников. Когда журналисты NYT спросили солдат ВСУ о поворотном моменте в новой российской кампании, все они сослались на «Рубикон» - элитное российское подразделение беспилотников. Как отмечает газета, ранее эта группа отметилась в Курской области, где отрезала главный путь снабжения ВСУ беспощадными ударами беспилотников. Затем «Рубикон» передислоцировался в ДНР, подчеркивает NYT. Американка, возглавляющая медицинское подразделение 53-й механизированной бригады ВСУ, заявила газете, что «правила игры изменилась», когда в ДНР пришел «Рубикон».

Президент Ирана рассказал о пережитом покушении

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался убить его, обстреляв район, в котором он проводил встречу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на интервью Пезешкиана американскому ведущему Такеру Карлсону. Пезешкиан подчеркнул, что за покушением на его жизнь стояли не США, а Израиль. Он не уточнил, произошло ли предполагаемое покушение во время недавней 12-дневной войны или раньше.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он заблокировал израильский план убийства 86-летнего верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Убийство Пезешкиана, ставшего президентом прошлым летом, стало бы качественно новым шагом Израиля и подчеркнуло бы, что он не просто стремится ослабить военное руководство Ирана, но и уничтожить политическое руководство страны, отмечает The Guardian. Временами во время 12-дневной войны Трамп высказывался в пользу смены режима, но в итоге, по-видимому, отказался от этой идеи. В интервью Карлсону Пезешкиан также заявил, что Иран «не начинал эту войну и не хочет, чтобы она продолжалась каким-либо образом». Он подчеркнул, что у Тегерана «нет проблем» с возобновлением ядерных переговоров при условии восстановления доверия с США. Также президента Ирана заявил, что иранцы до сих пор не знают масштабов ущерба, нанесенного ядерным объектам ударами США. По его словам, доступ на эти объекты невозможен, поскольку они серьезно пострадали.

«Лавочку прикрыли: ЕС разрушил экспорт украинской молочной продукции»

После прорыва на рынок ЕС украинская молочная отрасль оказалась в ловушке новых квот и пошлин, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. После открытия рынка ЕС в 2022 году экспорт украинской «молочки» в Европу вырос в 14 раз - до 101,5 миллиона долларов. Беспошлинный доступ к потребителям ЕС дал украинским производителям шанс на масштабирование и реинвестиции. Однако в июне 2025 года Евросоюз вернул пошлины и жесткие квоты на ключевую экспортную продукцию Украины - сливочное масло и сухое молоко.

За пять месяцев 2025 года доля молочной продукции Украины, поставляемой в ЕС, составляла более половины от общего экспорта. Решение Брюсселя вернуть пошлины вызвало резкое падение украинского экспорта, подчеркивается в статье. Пошлины для сухого молока теперь составляют более 50 процентов от цены, для масла - более 30 процентов. Даже в случае снижения цен внутренний рынок Украины не способен поглотить избыток продукции, которую не удастся продать в ЕС, подчеркивается в статье. До 2014 года основным рынком экспорта украинской молочной продукции была Россия.