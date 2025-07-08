Программа «золотых карт» Трампа обречена на провал
Программа «золотых карт», предложенная президентом США Дональдом Трампом, вряд ли заработает, так как до сих пор не предпринято никаких усилий для изменения законодательства. Об этом пишет Washington Post (WP).
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал запуск проекта «золотых карт», который дает возможность иностранцам легально проживать в США, заплатив пять миллионов долларов. В июне американский лидер объявил о запуске специального сайта для подачи заявок на получение так называемой «карты Трампа». СМИ отмечали, что ресурс TrumpCard.gov был создан для тех, кто планирует получить разрешение на постоянное проживание в США и в перспективе - гражданство.
Однако на самом деле оказалось, что введение «золотых карт» Трампа - дело далекого будущего, если оно вообще когда-либо будет реализовано. По словам экспертов в области права, президент не имеет полномочий в одностороннем порядке создавать новую категорию виз, для этого необходимо изменить законодательство.
А критики проекта настаивают, что он «превратит доступ в США в товар для продажи и отражает транзакционный подход к иммиграции, не соответствующий американским ценностям», отмечает газета.
При этом министр торговли Говард Лютник, который руководит внедрением проекта, предположил, что новая «золотая карта» заменит правительственную программу США по выдаче иммиграционных виз EB-5. Однако любые попытки выдать состоятельным людям визу раньше тех, кто уже стоит в очереди, обязательно приведут к юридическим проблемам, уверены юристы.
Опрошенные изданием эксперты отметили, что «у членов Конгресса сейчас нет ни малейшего желания рассматривать этот вопрос». А адвокаты, специализирующиеся по иммиграционному законодательству предостерегают клиентов от использования «золотой карты».
«Я не знаю, есть ли закон, что он говорит, каковы требования, какую информацию будут у меня запрашивать, какие документы мне нужно будет предоставить, каковы условия и положения», - заметил адвокат Рон Класко.
Класко также предупредил, что необходимо прояснить, какие именно налоги придется платить тем, кто воспользуется анонсированной президентом США программой.
«Также неясно, сколько людей будут заинтересованы в получении «золотой карты» США. Визы EB-5, требующие инвестиций в размере 800 000 долларов США или 1,05 миллиона долларов США, создающие не менее 10 рабочих мест, выдаются 10 000 иностранцам в год», - констатировало издание.
В свою очередь Лютник в июньском интервью утверждал, что заявки на «золотую визу» подали 70 тысяч человек. В Вашингтоне ожидают, что эту карту купят около миллиона человек.