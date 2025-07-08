В Сети набирают популярность видеоролики с итальянским двойником Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Речь идет об блогере-миллионнике Луиджи Писакане (Джиджиолоне). Он стал популярен еще до конфликта на Украине, во время пандемии коронавируса.

Он размещает видео, где показывает как отдыхает в баре, ездит по миру, танцует и веселится.

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Пользователи в соцсетях постоянно сравнивают Джиджиолоне с Зеленским и шутят на эту тему в духе "Зеленскому больше не наливать".

В одном из видео украинка встречает "Зеленского", который моет в ресторане стол. Она обращается к нему: "Зеленский, а что ты здесь делаешь? Чем ты занят? Страну спасать надо". С этими словами она забирает "Зеленского" и по дороге роняет на пол.