«Убийца браков»: найден самый опасный курорт для семейной жизни

Испанский курорт Магалуф на Майорке получил прозвище «убийца браков». Недавно социологи провели анонимное исследование и выяснили, что большинство респондентов летят туда отнюдь не за свежим загаром и дегустацией паэльи. Об этом сообщает Maximonline.ru.

До конца 90-х Магалуф считался одним из самых удачных мест для семейного отдыха в Испании. Перемены начались, когда курорт присоединился к концепции all inclusive. Авиаперевозчики поддержали туроператоров дешёвыми билетами, и вскоре вместо порядочных людей среднего возраста на Майорку стала прибывать шумная молодёжь. Благодаря безлимитному алкоголю, обилию ночных клубов и праздной атмосфере городок быстро превратился в настоящую Мекку для любителей весёлого отдыха.

Сейчас сюда в основном едут, чтобы в последний раз как следует отдохнуть перед свадьбой — на мальчишнике или девичнике, либо ради «паузы» в отношениях. К слову о местных нравах: один из клубов недавно перестал пускать посетителей в чересчур целомудренной одежде.

Как выглядит самый опасный для браков курорт мира — в галерее «Рамблера».