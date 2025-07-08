Помощник президента Азербайджана высказался об отношениях с РФ

Азербайджанская сторона старается поддерживать нормальные отношения с Россией. Об этом помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny.

По его словам, Баку стремится иметь двусторонние отношения с различными странами, в том числе с Россией, Ираном и Израилем. Он отметил, что в интересах руководства страны лежит внешняя политика, основанная на поиске различных моделей партнерства.

«То есть для нас это [внешняя политика] не об исключении кого-то, а о взаимной инклюзивности, включении в существующее пространство. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений определенно не должен исключать какую-либо другую форму двустороннего сотрудничества», — отметил Гаджиев.

До этого обсуждалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым конфликт РФ и республики и сделал вывод, что Баку не хочет дальнейшей эскалации конфликта.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.