«Суд над Гуцул»: как власти Молдавии ведут предвыборную кампанию

Главе Гагаузии Евгении Гуцул грозит девять лет лишения свободы. Процесс над ней идет в преддверии парламентских выборов и эксперты считают, что он в первую очередь призван запугать оппозицию. Что происходит в Кишиневе, разбирались РИА Новости.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была арестована 25 марта в аэропорту Кишинева. 9 апреля суд перевел ее под домашний арест. Гуцул было предъявлено обвинение по делу о нелегальном финансировании политической партии «Шор» и кандидата на выборах в составе организованной группы. По версии следствия, с 2019 по 2022-й Гуцул перевела из России в «Шор» 42,5 миллиона леев (свыше 200 миллионов рублей). В ходе прений прокуратура потребовала приговорить политика к девяти годам лишения свободы. Суд намерен огласить приговор 5 августа.

Сама Евгения Гуцул считает дело политически мотивированным и отмечала, что власти Молдавии предлагали закрыть его, если она откажется от своего мандата. При этом еще в марте 2024 года президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего там делать».

Нет никаких доказательств вины Евгении Гуцул, которая была в партии простым секретарем и не могла определять источники финансирования. Гуцул обвиняют только потому, что она занимает должность главы Гагаузии, заметил адвокат политика Сергей Морару.

Морару настаивает, что обвинение фальсифицирует показания свидетелей - силовики интерпретируют полученную информацию так, как им удобно. «Факты говорят сами за себя: башкан Евгения Гуцул невиновна - это подтверждают как постановления, так и материалы дела», - заявил он.

При этом в поддержку Гуцул уже выступили архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл и экс-глава государства Игорь Додон.

«Как пятый президент Молдавии категорически осуждаю политическую расправу над Гуцул. Это подрывает основы правового государства. В демократическом обществе не может быть места судебным решениям, которые мотивированы исключительно политическими соображениями», - заявил Додон, напомнив, что у Гуцул двое маленьких детей.

Правящая партия теряет популярность

Последние опросы показали, что правящая партия «Действие и солидарность» вряд ли получит большинство на парламентских выборах в октябре, так как с начала года ее рейтинг колеблется между 26,8% и 27,5%. Правда, в опросе не участвовали представители диаспоры, отмечает издание.

При этом, по данным социологов, большинство оппозиционных партий также теряют популярность. В частности, с февраля по июнь рейтинг «Партии социалистов» экс-президента Игоря Додона снизился на 2,6% и сейчас за нее готовы голосовать только 10,9% избирателей. Поддержка блока «Победа» упала 11,8 до 10,3%, а «Нашей партии» с 5,1 до 2,8%.

Зато набирает популярность блок «Альтернатива», созданный при участии мэра Кишинева Иона Чебана и бывшего генпрокурора и кандидата в президенты Александра Стояногло. С начала года его рейтинг вырос с 3,9 до 6,9%.

Также фиксируется рост числа неопределившихся избирателей. С февраля по июнь доля таких избирателей выросла с 26,4 до 33,9%. В iData считают, что эта группа делает предстоящие выборы непредсказуемыми, поскольку ее представители могут проголосовать против команды Санду.

Социологический институт IMAS тоже зафиксировал нехватку голосов партии Санду для победы на парламентских выборах. Социологи института считают, что следующее правительство может сформировать «Партия социалистов», если объединит вокруг себя три другие левые организации – «Партию коммунистов», «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Вместе они наберут 34,8% голосов.

Суд над Гуцул - часть предвыборной кампании

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова уверена, что суд над Гуцул носит политический характер и является частью предвыборной кампании правящей партии.

«Власти с особым цинизмом подходят к ее делу и ясно дают понять: любая попытка оппонировать правящему режиму может закончиться тюрьмой. Санду делает все для того, чтобы ее «Действие и солидарность» победила. После этого она намерена всерьез взяться за Гагаузию», - уверена политолог.

Политический аналитик Дмитрий Кисеев также назвал судебный процесс над Гуцул политически мотивированным, обратив внимание на то, что ни одно ходатайство адвоката не приняли.

«Что касается Гагаузии, то там, видимо, пройдут досрочные выборы главы автономии. Например, их могут провести в ноябре, параллельно с выборами в Народное собрание Гагаузии. Другое дело, что у Санду все равно не будет лояльного кандидата», - считает Кисеев.

По словам эксперта, сейчас Санду использует суд над Гуцул для того, чтобы консолидировать свой электорат, продемонстрировав ему борьбу с коррупцией. Таким образом, она рассчитывает, что ее партия получит около 40% голосов избирателей на октябрьских выборах.