Стрелявший в Фицо дал необычное объяснение своему поступку

Совершивший покушение на премьера Словакии Роберта Фицо поэт Юрай Цинтула на суде заявил, что стрелял в главу кабмина потому, что тот якобы «душил культуру». Об этом пишет РИА Новости.

«Потому что душил культуру», — ответил злоумышленник на вопрос журналиста, почему тот в мае 2024 года стрелял в премьера Словакии.

При входе в зал суда Цинтула крикнул: «Да здравствует свободная культура».

15 мая прошлого года с 60-летним премьер-министром Словакии пытался расправиться 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.

Сийярто раскрыл причины покушения на Фицо

На этом фоне сообщалось, что оппозиция в Словакии стала более агрессивной после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.