Трамп пригрозил «большими проблемами» кандидату в мэры Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп предупредил победителя праймериз мэров от Демократической партии и депутата Законодательного собрания штата Зохрана Мамдани, что если он станет мэром Нью-Йорка, ему придется «вести себя лучше», иначе у него будут «большие проблемы». Об этом сообщает Newsweek.

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По словам политика, Соединенные Штаты «не готовы к философии Мамдани и никогда не будут готовы». Трамп обратил внимание на зависимость Мамдани от Белого дома, указав, что ему понадобятся «очень большие деньги» от администрации президента.

Ранее Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его снова великим. Он заявил, что не позволит «этому коммунистическому безумцу (индийскому кандидату в мэры Зохрану Мамдани — прим. «Ленты.ру») разрушить Нью-Йорк».