На Западе испугались действий России на фоне решения Трампа

ВС РФ продвигаются на востоке Украины самыми быстрыми темпами с конца прошлого года, пишет Financial Times (FT).

"Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября", — поделились подробностями авторы публикации.

Обозреватели издания отметили это на фоне решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи украинской стороне. В статье речь идет о том, что остановка поставок оружия произошла в критический момент конфликта.

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок оружия украинской стороне. В ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским хозяин Белого дома объяснил, что приостановка поставок связана с пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам.

Американский лидер также пообещал поставлять больше оружия бывшей советской республике, указав на то, что речь идет преимущественно об «оборонительных» средствах.