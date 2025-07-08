Директор Фонда Кино Абхазии назвал россиян «угрозой нацбезопасности»

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария сделал резкое заявление, назвав российских туристов «угрозой национальной и экономической безопасности» республики. Об этом он сообщил в прямом эфире, видео с которого разлетелось по СМИ.

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Басария выразил недовольство тем, что российские туристы, приезжающие в Абхазию по дешевым путевкам, предпочитают жить «анклавами» не посещая местные рестораны, дискотеки и экскурсии, тем самым не способствуя развитию местного бизнеса.

«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать… Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил Басария. Видео с его высказываниями было опубликовано Telegram-канале Sovmin.

Кроме того, глава Фонда Кино Абхазии призвал представителей местного турбизнеса прекратить сотрудничество с российскими туроператорами, назвав их «олигархическими», и обвинил их в демпинге цен, который негативно сказывается на доходах абхазских предпринимателей.

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