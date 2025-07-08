На Украине заявили, что обещания Трампа не гарантируют достаточную помощь

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву не гарантирует Украине отсутствие дефицита вооружений в будущем. Об этом пишет украинское издание «Страна».

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«Само по себе возобновление поставок еще не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений», — говорится в сообщении издания.

«Страна» напоминает, что поставки возобновятся из пакетов вооружений, одобренных еще при экс-президенте США Джо Байдене. При этом новые пакеты военной помощи Киеву так и не были приняты Вашингтоном.

В этой связи, по мнению издания, ключевым вопросом становится проблема принятия в США новых пакетов помощи.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал направить Украине «столько оружия, сколько сможет».

Несмотря на заявление американского президента, поставки вооружения Киеву из США по-прежнему приостановлены. Представитель Пентагона в беседе с изданием подтвердил, что сроки возобновления отгрузок пока не определены.

В числе задержанных поставок — зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты AIM-120, AGM-114 Hellfire, GMLRS для систем HIMARS, ракеты Stinger, гаубицы и гранатометы.