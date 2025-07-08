Китай и Индия выступили против членства в БРИКС одной страны
Китай и Индия не поддержали идею полноправного членства Турции в БРИКС. Об этом сообщает издание Clash Report.
«Китай и Индия еще в прошлом году в частном порядке выступили против полноправного членства Турции в БРИКС», — сказано в сообщении.
По данным издания, ключевой причиной, вызвавшей дискуссии по поводу совместимости Турции с блоком, стало ее членство в НАТО.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает БРИКС угрозой американским интересам. Она подчеркнула, что Трамп «внимательно следит» за проходящим в Бразилии саммитом объединения.