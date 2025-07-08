«Серый кардинал»: почему Ермак все сильнее беспокоит Запад?

Ситуация на фронте, сокращение военной помощи США и отсутствие прогресса в мирных усиливает хаос в политических кругах Украины, где ведет борьбу за власть глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом пишут западные СМИ, обзор статей которых в материале «Рамблера».

Ранее США объявили о приостановке части военных поставок Киеву на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли объяснила данное решение тем, что Вашингтон «ставит интересы Америки на первое место». При этом российские войска ведут наступление на ряде направлений, а эксперты прогнозируют обрушение фронта Вооруженных сил Украины.

Издание The Economist в своем материале об Украине отмечает, что «военная драма» лишь одна сторона медали.

«Не меньшую тревогу вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее», - говорится в статье.

По мнению журналистов, вызывают опасения действия глава Офиса президента Украины Андрея Ермака, имеющего большое влияние на Владимира Зеленского. В частности, по их данным, Ермак пытается сосредоточить всю полноту власти в своих руках, выступая в качестве «серого кардинала».

Ермак призвал остановить Россию силой

Так, Ермак попытался добиться отставки руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также способствовал расследованию уголовного дела против министра национального единства Алексея Чернышова.

Также есть информация о возможной подготовке отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. И на его место может быть назначена фигура, близкая к Ермаку.

«Андрей монополизировал ухо президента. Шесть лет в одной комнате, кормя его направленными мнениями - это уже как один человек», - утверждают источники издания.

Западные СМИ уже не первый раз критикуют Андрея Ермака. В частности, в газете Politico ранее появилась посвященная ему статья под названием «Вашингтон устал от Андрея Ермака».

Источники издания утверждали, что «Ермак, второй по влиятельности человек на Украине, оказался особенно неприятным собеседником для администрации президента США Дональда Трампа». При этом в американских политических кругах он считается «двухпартийным раздражителем», и от поведения политика устали как републиканцы, так и демократы.

«Люди, знакомые с отношениями Зеленского и Ермака, характеризуют их как созависимость. Некоторые говорят, что опасаются, что украинского лидера не удастся убедить ограничить влияние Ермака», - отмечается в статье.

При этом источники издания охарактеризовали главу Офиса президента Украины как человека с исключительно высокими амбициями.

Как считают украинские эксперты, после прихода Ермака на эту должность окончательно наметился крен в сторону «жесткой линии» Киева относительно переговоров по Донбассу. Глава Офиса президента Украины убедил Зеленского в том, что поддержка Запада позволит Киеву добиться всех его целей, пишут «Аргументы и факты».

Ермак и сейчас продолжает следовать этой линии, добиваясь от Запада все новых и новых поставок вооружений. Однако количество противников у Ермака, а, значит, и у Зеленского, растет и такая ситуация может привести к внутреннему кризису.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.