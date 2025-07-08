Пошлины президента США Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику Российской Федерации, пишет The Telegraph.

Если хозяин Белого дома продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики Соединенных Штатов и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп, поделились своей точкой зрения авторы публикации. «Прежде всего, новые тарифы не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана», — отмечается в статье.

В материале речь идет о том, что высокие цены на товары из стран блока, наоборот, ускорят достижение Российской Федерацией внутренних целей в сфере производства.

Медведев отреагировал на угрозы Трампа в адрес БРИКС

7 июля американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, введут дополнительные торговые пошлины в размере 10%.

Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, принимая во внимание интересы друг друга.