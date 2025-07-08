Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что он разочарован решением главы российского государства Владимира Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — поделился подробностями американский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок оружия украинской стороне. В ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским хозяин Белого дома объяснил, что приостановка поставок связана с пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам.

Американский лидер также пообещал поставлять больше оружия бывшей советской республике, указав на то, что речь идет преимущественно об «оборонительных» средствах.