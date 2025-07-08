Трамп вступился за экс-президента страны БРИКС

На фоне судебного процесса по делу о перевороте в Бразилии Дональд Трамп заявил, что бывший бразильский президент Болсонару "ни в чем не виновен". Нынешний президент южноамериканской страны Лула отвергает иностранное "вмешательство", в то время как Трамп называет экс-лидера бразильских ультраправых жертвой “охоты на ведьм”.

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Дональд Трамп выступил в свою самую мощную на сегодняшний день защиту бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, заявив, что лидер ультраправых стал жертвой “охоты на ведьм” в своей родной стране.

В понедельник на своей странице в социальной сети Truth Social президент США заявил, что Болсонару, которого часто называют “тропическим Трампом”, “ни в чем не виноват”, очевидно, имея в виду судебные дела, с которыми Болсонару сталкивается в Бразилии.

Трамп написал: “Бразилия совершает ужасные поступки по отношению к бывшему президенту”. “Он ни в чем не виноват, кроме того, что боролся за НАРОД”, - настаивает глава Белого дома.

Среди прочих дел, верховный суд южноамериканской страны рассматривает дело Болсонару за то, что он якобы возглавил попытку государственного переворота после своего поражения от Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах 2022 года.

В то время как Болсонару выразил свою благодарность за поддержку Трампа, Лула в своем первоначальном заявлении напомнил, что Бразилия является “суверенной страной”, которая “не приемлет вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было”.

Лула также отреагировал на сообщение Трампа, опубликованное накануне вечером, в котором президент США объявил о введении дополнительных 10%-ных пошлин для “любой страны, присоединяющейся к антиамериканской политике БРИКС”, группы, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (а также ряда других стран).

“Я не думаю, что это ответственно или серьезно для президента страны такого размера, как США, угрожать миру в Интернете, - отметил бразильский лидер. – Он должен понимать, что мир изменился. Нам не нужен император – мы суверенные государства”.

Позже, во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, Лулу напрямую спросили о посте Трампа в поддержку Болсонару.

“Послушайте, я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару”, - сказал он. “У меня есть более важные темы для разговора, чем это. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, и у этой страны есть хозяин - бразильский народ. Так что занимайтесь своими делами, а не нашими”.

Болсонару является фигурантом целого ряда уголовных и избирательных дел в Бразилии, напоминает The Guardian. Теперь ему запрещено баллотироваться на пост президента до 2030 года после необоснованных нападок на избирательную систему страны, что лишает его права участвовать в выборах в следующем году.

В верховном суде, помимо предполагаемой попытки государственного переворота, Болсонару обвиняют в продаже ювелирных изделий, предназначенных для президентства, и подделке сертификата о вакцинации против Covid. Однако дело о государственном перевороте находится на самой продвинутой стадии, и решение по нему ожидается позднее в этом году.

В своем посте Трамп написал: “Единственный судебный процесс, который должен состояться, – это суд избирателей Бразилии - это называется выборами. ОСТАВЬТЕ БОЛСОНАРУ В ПОКОЕ!”

Бывший президент Бразилии в течение нескольких месяцев добивался от Трампа более громкой поддержки, отмечает The Guardian. Один из его сыновей, Эдуардо Болсонару, оставил свой пост конгрессмена и с марта живет в США, лоббируя Трампа и политиков–республиканцев с целью введения санкций против Бразилии - и в частности, против судьи, который ведет дела против бывшего президента, судьи Алешандре де Мораеса.

Эдуардо высоко оценил пост Трампа и сказал, что это “будет не единственная новость, поступающая из Соединенных Штатов в ближайшем будущем”.

В своем посте с благодарностью Трампу, который включал фотографию двух человек, стоящих бок о бок во время их президентства, Болсонару сказал, что он стал объектом “юридического нарушения, явного случая политического преследования, который теперь очевиден для любого, у кого есть здравый смысл”.

Однако в Бразилии среди юристов существует широкий консенсус в отношении того, что дело о государственном перевороте является юридически обоснованным и что обвинительный приговор вероятен.