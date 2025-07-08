Глава МИД Турции назвал причину задержки переговоров по Украине

Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Российская сторона уже заявила о своей готовности к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ожидаем ответа от Украины», — рассказал министр.

Фидан добавил, что контакты с представителями обеих стран продолжаются.

В МИД Украины раскрыли истинную цель переговоров с Россией

6 июля спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина ведет прямые переговоры с Россией, чтобы не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру. Он также подчеркнул, что Киев, участвуя в переговорах с Москвой, ставит себе «главную цель» — разрешить гуманитарные проблемы и вернуть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена.