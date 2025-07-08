Североатлантический альянс должен перестать существовать, так как Россия не представляет угрозы для стран, входящих в НАТО. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его мнению, люди должны понять, что нет смысла в существовании НАТО.

«Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы», - уверен эксперт.

По мнению Скотта Риттера, именно НАТО ведет достаточно агрессивную политику, а не Москва, которая просто сопротивляется действиям альянса и пытается выжить.

«Россия просто хочет выжить, в то время как НАТО и Соединенные Штаты, знаете ли, пытаются привести ее к поражению, наступить ей на горло. Россия же отказывается умирать, как делало бы любое суверенное государство», - констатировал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс продолжит укреплять восточный фланг у границ с РФ, размещая дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию, а также истребители 5-го поколения. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал «беспардонной ложью» утверждения представителей НАТО о планах России атаковать европейские страны. Президент заявил, что риторика альянса о «российской угрозе» призвана отнять средства налогоплательщиков и направить их на военные расходы. Он подчеркнул, что страны альянса «сами себе придумали страшилку» о нападении России и «повторяют ее из года в год».