Трамп рассказал о «взбучке» для одной страны

Американские удары по ядерным объектам Ирана были «взбучкой», сейчас Тегеран готов для переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщает The Times of Israel.

«Мы запланировали переговоры с Ираном, и теперь они хотят поговорить после того, как получили взбучку», — рассказал глава государства.

Также Трамп ушел от ответа на вопрос, когда состоится встреча представителей Вашингтона и Тегерана. При этом он сообщил, что «об этом можно будет узнать завтра».

Трамп дал совет Ирану

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры американской и иранской делегаций состоятся «очень скоро». Он предположил, что встреча может состояться уже на следующей неделе.