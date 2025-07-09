ЕС начал рассматривать планы покрытия дефицита бюджета Украины

Европейский союз (ЕС) может включить в проект своего бюджета €100 млрд, которые направят на помощь Украине. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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"Деньги могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце этого месяца. Если государства-члены примут его в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнет выплачиваться в 2028 году", - говорится в материале.

Накануне британская газета The Financial Times сообщила, что страны Европейского союза планируют покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году. Кроме того, европейские союзники могут предоставить Украине кредит на $50 млрд из замороженных активов Российской Федерации.

3 июля лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что европейским странам необходимо вслед за США прекратить поставки оружия Украине.