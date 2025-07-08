Пашинян заявил о намерении лично возглавить движение против Церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо заявил о намерении лично возглавить движение против Церкви.

Об этом он объявил в своих соцсетях.

Как пишет Sputnik Аремния, Пашинян заявил, что Первопрестольный Эчмиадзин якобы захвачен «антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой».

Ранее в Ереване тысячи людей вышли на митинг в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна. Мецената арестовали после того, как он заявил о поддержке армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. В пятницу, 4 июля, апелляционный суд оставил в силе решение о двухмесячном аресте бизнесмена.