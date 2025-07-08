Украинский конфликт не закончится дипломатическим путем, все решится на поле боя. Об этом ТАСС заявил профессор анкарского университета «Башкент» Хасан Унал.

«Я не думаю, что эта война на Украине закончится путем переговоров. Она завершится на линии фронта», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что на момент середины 2025 года очевидно, что украинская армия «до крайней степени» изношена: ее потери в сутки составляют около 1,6 тысячи человек.

Кроме того, средний возраст военных ВСУ составляет более 45 лет. Все это, отметил Унал, говорит о том, что украинская армия вскоре окажется неспособной противостоять ВС РФ.

Вместе с тем, европейские страны, напомнил аналитик, фактически выступают за продолжение боевых действий, что вредит переговорному процессу.

Аналитик Петро: Зеленского нужно отстранить, чтобы продолжить переговоры

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон остаются в постоянном контакте, несмотря на отсутствие даты очередного раунда переговоров.

По словам дипломата, американская сторона перенесла запланированный третий раунд консультаций. Хотя стороны достигли не всех искомых результатов, но некоторые вопросы «удалось снять».

Ранее Трамп ответил, будут ли США помогать Украине, как Израилю.