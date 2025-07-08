США могут возобновить поставки оружия Украине в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, вопрос поставки оружия обсудят на переговорах в Риме и Киеве. Ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Чиновники обсудят поставки бронетехники.

До этого президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о намерении продолжать и наращивать поставки вооружения Украине.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон собирается направить «больше оружия», отметив, что речь идет прежде всего о средствах обороны.

Трамп приостановил поставки оружия на Украину

За день до этого Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия ранее неоднократно выступала против поставок западного вооружения Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что такие поставки лишь способствуют затягиванию боевых действий.