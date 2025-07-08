Пока вы спали: разочарование Трампа и сильнейшая сухопутная армия ЕС

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Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон отправит Киеву больше оружия. Он добавил, что в основном вооружение будет оборонительным, пишет РИА новости со ссылкой на трансляцию агентства Associated Press.

"Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — сказал лидер Соединенных Штатов.

По информации газеты Wall Street Journal, Трамп пообещал Владимиру Зеленскому, что передаст Киеву столько военной помощи сколько сможет.

Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС, заявили в Росконгрессе

Польша может стать самой сильной сухопутной армией Европы. Сейчас промышленность страны расширяет мощности для производства оружия и боеприпасов в ответ на растущий спрос в Евросоюзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей".

"К условиям растущего спроса на боеприпасы активно адаптируется польская промышленность", - говорится в докладе.

Авторы указывают на государственную оружейную компанию Mesko, которая налаживает массовое производство пороха и модульных зарядов для артиллерийских боеприпасов на заводе в Пёнках. Предполагается, что инвестиции в эту площадку составят около 110 миллионов евро.

Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине

Президент США Дональд Трамп Трамп признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию агентства Ассошиэйтед Пресс.

"Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир - ред.) Путин не останавливается", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании конфликта на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает правду о закупках ЕС вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом Дмитриев написал на своей странице в соцсети X, сообщает РИА новости.

"Пфайзергейт" (Pfizergate) реален... Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду", - написал глава РФПИ.

Ранее сообщалось, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.

Маск заявил, что Starlink стал доступен в Катаре

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Катаре. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X, пишет РИА Новости.