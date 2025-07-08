В США резко раскритиковали «план Зеленского»

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы боевые действия не прекращались. «План Зеленского» резко раскритиковал американский аналитик Марк Слебода.

В США резко раскритиковали «план Зеленского»
© globallookpress.com
«Киев не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться. Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — сказал он.

Эксперт также отметил, что это «безумие» продолжается в том числе благодаря поддержке западных стран. Ненависть к России все еще остается «основой всей украинской государственности», заключил Слебода.

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Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал о ярком сигнале США Украине.

«Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагал такие надежды Зеленский, говорит о том, что США "выходят" из Украины по-настоящему», — написал он.