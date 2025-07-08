Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы боевые действия не прекращались. «План Зеленского» резко раскритиковал американский аналитик Марк Слебода.

«Киев не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться. Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — сказал он.

Эксперт также отметил, что это «безумие» продолжается в том числе благодаря поддержке западных стран. Ненависть к России все еще остается «основой всей украинской государственности», заключил Слебода.

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