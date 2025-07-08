Президент США Дональд Трамп обещал Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, накануне этого разговора Трамп также общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Согласно утверждению одного из немецких чиновников, Мерц обратился к Трампу с просьбой "разморозить" поставку ракет-перехватчиков Patriot, ранее приостановленную на пути на Украину. Как пишет Axios, Мерц выразил готовность закупить у США дополнительные батареи Patriot и направить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии вместо этого передать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. Стороны не достигли соглашения, однако переговоры продолжаются, пишет Axios.

Пентагон подтвердил планы американской администрации по передаче Украине дополнительных "оборонительных вооружений".

"По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира", - заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие планы американской администрации.

Ранее Трамп заявил, что США направят Киеву "еще некоторое количество оружия". Как пояснил американский лидер, речь идет "преимущественно об оборонительном" оружии.

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Вместе с тем американский президент заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.