Европе предрекли разорение из-за России

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Компенсация России за использование ее замороженных активов способна разорить Европу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Европе предрекли разорение из-за России
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По его словам, возвращение активов всегда было одним из требований Москвы. Он подчеркнул, что это также подразумевает и начисляющиеся проценты, которые страны Европейского союза (ЕС) «активно изымали».

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«Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов. Это суверенные активы, никто не имел права их замораживать, они защищены международным правом. За свою ошибку им придется расплатиться», — предрек Меркурис.

Ранее стало известно, что ЕС с начала 2025 года передал Украине 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.