Компенсация России за использование ее замороженных активов способна разорить Европу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, возвращение активов всегда было одним из требований Москвы. Он подчеркнул, что это также подразумевает и начисляющиеся проценты, которые страны Европейского союза (ЕС) «активно изымали».

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«Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов. Это суверенные активы, никто не имел права их замораживать, они защищены международным правом. За свою ошибку им придется расплатиться», — предрек Меркурис.

Ранее стало известно, что ЕС с начала 2025 года передал Украине 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.