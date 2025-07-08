Нетаньяху высказался о смене власти в Иране

Решение о смене власти в Иране должен принимать народ исламской республики. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает ТАСС.

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«Я думаю, это зависит от иранского народа», — подчеркнул он.

Нетаньяху также отметил, что необходимо постоянно следить за ситуацией, чтобы еврейскому государству не пришлось повторять военную операцию против Ирана. При этом политик не ответил на вопрос о том, считает ли он ее завершенной.

Президент Ирана ответил на обвинения в причастности к покушениям на Трампа

Это уже третья личная встреча лидеров двух стран в этом году.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном 60-дневном перемирии в Газе. Он также пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».