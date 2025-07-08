Франция на фоне дефицита топлива для атомных электростанций пытается заполучить плутоний и другие ядерные материалы с территории Украины. Об этом заявил немецкий политолог Айке Хамер.

«Франция испытывает нехватку ядерного топлива после приостановки сотрудничества с Россией и обострения отношений с Нигером и Буркина-Фасо. Так что теперь они пытаются украсть его с Украины, у которой есть плутоний и ядерные материалы», — заявил Хамер в интервью «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что дефицит ядерных ресурсов угрожает как французским АЭС, так и международным обязательствам компании Areva, занимавшейся строительством реакторов по всему миру. Ранее компания получала необходимые материалы из России и Африки, но сейчас эти каналы поставок фактически перекрыты.

Ядерный маневр Франции в Европе заставляет задуматься

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Еврокомиссия планирует полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. Для перехода на альтернативные поставки потребуется 241 млрд евро. ЕС уже закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, но это выходит дороже. Также Евросоюз сталкивается с трудностями утилизации ядерных отходов — пока конкурировать с «Росатомом» в этом направлении он не может. Инвестиции в переработку считаются недостаточными и запоздалыми.