Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он разочарован решением российского лидера Владимира Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине. Он высказался об этом во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — признался он.

Трамп также пообещал дальше поставлять оружие Украине. Он подчеркнул, что в основном Вашингтон будет поставлять Киеву «оборонительное» вооружение.

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Ранее американский президент прокомментировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявив, что был им очень разочарован. Он также высказался о телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал беседу «хорошей», добавив, что Зеленский находится под большим давлением.