Названы сроки переговоров США и Ирана

Переговоры Соединенных штатов Америки (США) и Ирана состоятся «очень скоро». Об этом заявил спецпопсланник американского лидера Уиткофф, передает ТАСС.

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Он предположил, что встреча может состояться уже на следующей неделе.

При этом президент США Дональд Трамп в свою очередь сказал, что Иран «попросил о встрече». Если в результате переговорного процесса удастся «зафиксировать что-нибудь на бумаге, то будет хорошо», добавил политик.

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Ранее Трамп оценил возможность участия в переговорах с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не хочет вредить Тегерану.

Тем не менее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с американцами возобновятся только после того, как США предоставят гарантии ненападения на республику.