В США сравнили идею создания новой партии с отправкой человека на Марс

Создать новую жизнеспособную политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс. Такое мнение высказали журналисты газеты The New York Times (NYT).

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Авторы материала указали на то, что создание новой партии «чрезвычайно сложно и дорого».

«Неудивительно, что этого до сих пор не сделали», — отмечается в статье.

5 июля американский предприниматель Илон Маск объявил о создании своей политической партии под названием «Америка», цель которой — подорвать влияние двух основных партий на федеральное правительство. По словам осведомленных источников, до этого разговоры Маска об этом до сих пор носили концептуальный характер. В то же время отмечается, что некоторые советники бизнесмена сосредоточены на деталях и хотят получить больше отзывов от экспертов.

Маск объявил о создании новой партии "Америка"

6 июля Маск подал документы на регистрацию политического объединения. Он также заявлял о том, что в ближайший год для него и его политического объединения важнее выборы в Палату представителей и Сенат.