Депутат, расследовавший возможную коррупционную схему с участием  Макрона, покончил с собой

Депутат нижней палаты парламента Франции Оливье Марлекс покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что тело 54-летнего Марлекса было найдено в его доме, который расположен в коммуне Анэт — избирательном округе политика. Его обнаружил патруль жандармерии, который приехал по указанию мэра коммуны.

По факту смерти политика было начато расследования. Причины самоубийства пока не называются.

Как отмечают СМИ, Марлекс расследовал дело о возможном акте коррупции при продаже машиностроительной компании Alstom. При этом, дело касалось президента Франции Эммануэля Макрона — как полагал Марлекс, деньги от этой сделки помогли профинансировать предвыборную кампанию Макрона 2017 году.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта. Согласно предварительной версии следствия, бывший министр покончил жизнь самоубийства — застрелился из наградного оружия.