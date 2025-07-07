В Брюсселе прошла акция протеста против фон дер Ляйен

Перед зданием Европарламента в Брюсселе прошла акция протеста против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

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Митингующие требовали расследовать факт коррупции с закупкой вакций от коронавируса, когда фон дер Ляйен сговорилась с руководителем компании Pfizer на поставку не прошедших клинические испытания препаратов. Сумма сделки составила 35 миллиардов евро.

Кроме того, считают устроители протеста, фон дер Ляйен может быть замешала и в других махинациях, включая вмешательство в выборы в Германии и Румынии, и в нарушениях законодательства ЕС.

Вотум недоверия главе Еврокомиссии за коррупцию при закупке вакцин от коронавируса начнут обсуждать на сессии Европарламента в Страсбурге 7 июля. Само голосование состоится через три дня — 10 июля. Подобный вопрос ставится впервые за 10 лет.