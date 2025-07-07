Президент Бразилии пригрозил Трампу ответными пошлинами
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригрозил американскому лидеру Дональду Трампу ответными пошлинами на товары из США. Об этом он заявил на БРИКС.
По его словам, угрозы Трампа в соцсетях в адрес стран, которые следуют «антиамериканской» политике БРИКС, являются безответственными и ошибочными.
«Если он думает, что может вводить пошлины, другие страны тоже имеют такое право. Есть принцип взаимности», — напомнил Лула да Силва.
Ранее глава Бразилии раскритиковал Трампа, заявив, что у него нет полномочий вмешиваться в дела других государств.
«Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не править миром», — сказал он.