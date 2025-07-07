Зеленский дал обещание Трампу

Владимир Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Автор статьи заметил, что отстранение главы дипмиссии, близкой к Демпартии США, станет попыткой Зеленского задобрить Трампа на фоне приостановки поставок некоторых ключевых вооружений.

Украинский лидер желает назначить послом «хорошего переговорщика», который «понятен Белому дому и в то же время Конгрессу», пояснил источник.

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По данным собеседника газеты, на должность посла рассматривается ряд высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Украины Рустем Умеров, у которого есть вилла в США.

Ранее сообщалось, что во время перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Маркарова закрыла лицо рукой, «в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме».