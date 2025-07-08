На Украине задали неудобный вопрос ЕС о «самых жестких» санкциях против России

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, прокомментировал намерение Европейского союза (ЕС) ввести против России «самые жесткие» санкции с 2022 года.

Он поинтересовался, почему соответствующие меры не были приняты еще три года назад.

«Жалели Россию? Или было так выгодно чтобы война продолжалась?» — задался вопросом депутат.

Великобритания ввела новые санкции против России

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готовится ввести самые жесткие антироссийские санкции за последние три года. Он уточнил, что рестрикции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.