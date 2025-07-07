Отец Маска захотел посетить воссоединившиеся с Россией территории

Инженер, бизнесмен, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск выразил желание посетить территории, воссоединившиеся с Россией.

На вопрос ведущих проекта "Центральный канал" на платформе "VK Видео", хотел бы он вслед за Москвой посетить в дальнейшем и Донецк, отец Маска выразил готовность сделать это.

Визит отца Маска в Россию связали с прощупыванием почвы для миллиардера