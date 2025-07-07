Белый дом прокомментировал паузу в оказании военной помощи Украине

Пауза в оказании поддержки Украине связана со стандартной проверкой военной помощи США всем странам, не только Киеву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — сказала она.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

Трамп высказался о военной помощи Украине

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.