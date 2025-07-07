В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

Аксинья Кравченко

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявив, что в торговой войне нет победителей. Его слова приводит РИА Новости.

В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
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Ранее Трамп заявил, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» политику БРИКС будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Он подчеркнул, что никаких исключений не будет.

«В торговой войне нет победителей», — прокомментировал это Дюжаррик во время брифинга для журналистов.