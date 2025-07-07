В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявив, что в торговой войне нет победителей. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» политику БРИКС будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Он подчеркнул, что никаких исключений не будет.