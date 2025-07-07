Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал политическую ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в своем телеграм-канале.

По его мнению, для Урсулы фон дер Ляйен "начинается спидошлиц и краснофай". Он отметил, что председатель Еврокомиссии "нечиста на руку" и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Медведев подчеркнул, что даже если фон дер Ляйен и сохранит пост, "звоночек уже прозвучал". Свой пост он завершил ироничной фразой: "Кто не понял — тот поймет".

Напомним, более 70 депутатов Европарламента выразили поддержку вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен в конце июня. Это произошло на фоне ее участия в скандале, связанном с коррупционными схемами при закупке противокоронавирусных вакцин. Установлено, что она неправомерно скрыла переписку с руководством Pfizer, касающуюся многомиллиардных контрактов на закупку вакцин от CoViD-19.