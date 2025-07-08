США введут повышенные пошлины на товары из Сербии и БиГ

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в размере свыше 30% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины после 1 августа. Тексты разосланных правительствам этих стран писем с уведомлениями о пошлинах американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

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Теперь сербские товары будут облагаться пошлинами в размере 35%, товары из другой республики бывшей Югославии — 30%. При этом не менее высокими пошлины станут и для страны Юго-Восточной Азии — Индонезии. Для нее они составят 32%. В чем причина применения именно таких ввозных пошлин, не уточняется.

Экономист объяснил, для чего Трамп вводит пошлины

До этого сообщалось, что с 1 августа Соединенные Штаты Америки введут пошлины в размере 40% на всю продукцию, импортируемую из Лаоса и Мьянмы, 30% — на импорт из ЮАР, а также 25%-ные пошлины на товары из Малайзии. Также США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.