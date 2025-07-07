Президент Ирана заявил о попытке покушения со стороны Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль предпринял против него попытку покушения . Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Пезешкиана, израильская сторона хотела его ликвидировать, но не преуспела. Как уточнил политик, Израиль попытался совершить авиаудар по району, в котором иранский президент проводил собрание.

«Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось», — заявил он.

Ранее Масуд Пезешкиан ответил на обвинения в причастности к покушениям на президента США Дональда Трампа.