США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций

Соединенные Штаты убрали международную террористическую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»* из своего перечня террористических групп. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

— После консультации с генеральным прокурором и министром финансов я аннулирую признание «Фронта ан-Нусра»*, также известного как «Хайат Тахрир аш-Шам»* (и других его наименований), иностранной террористической организацией, — приводит слова главы американского госдепа РИА Новости.

Причем с подобной идеей выступали и в России. Так, в декабре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости исключить группировку из российского списка террористических организаций.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов в тои же месяце сообщил о том, что Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне нестабильной ситуации в Сирии Россия по-прежнему готова отстаивать свои интересы в сирийском регионе.

*Запрещенная в России террористическая организация.