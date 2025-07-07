Маск резко ответил на критику со стороны Трампа

Миллиардер из США Илон Маск резко ответил на критику со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Трамп раскритиковал Маска за идею создать новую политическую партию America Party. Тогда американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, что ему «грустно наблюдать, как Маск слетает с катушек». В комментарии к этому сообщению пришел сам миллиардер — он написал, что не будет читать мысли Трампа по этому поводу, но заранее «рад или сочувствует».

«Я не собираюсь это все читать. Рад за тебя, если что. Или сочувствую, что это случилось», — написал Маск.

Ранее Илон Маск объявил о создании новой партии в США – America Party. По его словам, это будет независимая от двухпартийной системы политическая сила, целью которой станет «вернуть гражданам США свободу».