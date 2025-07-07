Раскрыта просьба Тихановской к Трампу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом не восстанавливать отношения с президентом республики Александром Лукашенко после освобождения ее супруга. Об этом сообщает издание Politico.

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«Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или рекламу. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден», — призвала она в интервью.

Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей

Ранее вышедший из тюремного заключения белорусский оппозиционер Сергей Тихановский опроверг намерения участвовать в деятельности офиса своей жены. Он рассказал о планах возобновить карьеру блогера и открыть сразу пять разных каналов.

21 июня Сергей Тихановский вышел на свободу. По данным издания «Наша Нива», освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.