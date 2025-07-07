Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru заявил, что украинские власти уже давно вывезли свои семьи из города Запорожья.

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По словам собеседника издания, все, кто хотел, уже давно вывезли свои семьи из этого города. Он уточнил, что речь идет, в частности, о «верхушке гауляйтеров» неонацистского режима Владимира Зеленского, так называемых представителей киевских властей.

Рогов напомнил, что в Запорожье был отстранен избранный мэр и установлен лояльный режиму Зеленского градоначальник. Как заметил собеседник издания, городские власти меняются там «один за другим».

Кроме того, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета обратил внимание на то, что жители Запорожья – одни из наиболее притесняемых в вертикали власти Зеленского в плане охоты для насильственной мобилизации для участия в боевых действиях.